Chiariello: "Chiesa-Napoli? Prezzo sceso: un altro livello rispetto ad Under e Politano"

Ultime calcio Napoli - Federico Chiesa è da sempre un pallino di De Laurentiis. Umberto Chiariello ne ha parlato ai microfoni di Canale 21:

"E' vero che il prezzo di Chiesa si è abbassato per colpa degli allenatori, ma non mi sembra una trattativa facile. Il viola è uno splendido animale fisico che ha anche una quindicina di gol nelle gambe. Chiesa ha forza fisica, velocità e salta l'uomo. In questo momento è vero che è in una fase di appannamento, ma è di un altro livello rispetto ad Under e Politano. Sarebbe ottimo per il Napoli, non credo che arriverà mai a vestire la maglia azzurra".