Chiariello: "C'è il rischio che la lotta scudetto arrivi anche in fondo alla Coppa Italia"

Notizie calcio Napoli -In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’,è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Si approssima la Coppa Italia, un obiettivo a volte importante, a volte un surrogato, a volte un fastidio. Napoli che incontro l'Inter in piena lotta scudetto e per loro potrebbe rappresentare un fastidio. La Juve è abituata a lottare su più fronti ed il Milan è un rifugio per Napoli. Una coppetta diventa un grande obiettivo ed è giusto che sia così, rimango dell'idea che l'hanno svilita. Inter-Napoli, Milan-Juve, c'è il rischio che la lotta scudetto arrivi anche in fondo alla Coppa Italia. La bomba vera è la solita: Sarri out e Guardiola come sogno alla Juve. Già dissi che Sarri alla Juve non c'entra niente e lo penso ancora".