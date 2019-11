Chiariello: “Bisogna tornare a parlare di calcio giocato a Napoli, ricominciamo da Insigne e Callejon contro il Bologna”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“In questo momento di tutto si parla in casa azzurro, tranne che di calcio giocato. Si parla delle multe, dell'incontro tra De Laurentiis e la squadra. La cosa più grave che esce fuori è che Callejon si è messo in disparte. Quello che ci ha dato è qualcosa di straordinario che resterà nella storia. Pensiamo però alla partita di domani, con Insigne e Callejon che tornano. Con loro 4 giocatori per un solo posto, mi auguro che Milik possa giocare".