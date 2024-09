Chiariello attacca Mario Rui: "É vergognoso ciò che ha fatto! Offende i bambini che vogliono diventare giocatori"

Umberto Chiariello commenta la situazione Mario Rui nel corso del suo editoriale a Canale 21:

"I contratti vanno rispettati certo, ma va rispettata anche l'etica nel calcio. Sapendo di essere fuori dal progetto Napoli, Mario Rui avrebbe dovuto capire che le ben sei offerte che il suo agente gli ha fatto recapitare non si possono rifiutare per uno che fa il calciatore. Tu offendi i bambini caro Mario Rui, tu offendi i bambini! Un bambino sogna di giocare a calcio in Serie A, un calciatore che rifiuta di giocare a calcio perché pensa solo ai soldi è un calciatore commendevole. Mi dia una spiegazione del fatto che è rimasto senza giocare a spese del Napoli. É vergognoso! Voi che avete santificato Diego Demme, che ha rifiutato varie proposte. Non accetterò mai questo fatto che i giocatori di oggi accettano di stare a casa senza giocare pur di percepire i soldi".