Chiariello: "Ancelotti peggiore allenatore storia Napoli, ha lasciato macerie! Gattuso dovrà ricostruire"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Da ragazzi avevamo un divertimento: flipper. Dopo la scuola si entrava al bar e si metteva la monetina per giocare. A Napoli c'era 'lo scuorno': perdere la palla, dare una botta al flipper e ti puniva con TILT. Ancelotti è fame over dopo aver mandato il Napoli in TILT. Una volta era la grande bellezza, ora c'è grande confusione. Un signore del genere, nel calcio, è merce rara. È il peggiore allenatore della storia, bisogna sempre commisurare l'aspettativa con la realtà . Lui stesso ha fomentato l'aspettativa, non era venuta a Napoli per pettinare le bambole, ma le ha scapellate. Ha lasciato detriti e Gattuso dovrà rimettere in piedi il muro".