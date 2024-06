Chiariello a CN24: "ADL ha provato tre volte a rinnovare con Kvara. Conte a Napoli non sarà come Ancelotti, vi spiego"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

“Il Napoli si appresta a presentare il migliore allenatore che potesse trovare, il resto sono solo chiacchiere. Quando vedrò che Conte incontrerà Kvara e Di Lorenzo che gli diranno in faccia che non vorranno più lavorare con lui, vedremo. E gli agenti? Non contano niente, fanno bau bau alla luna. Ci sono contratti che hanno valore di legge. Comanda il Napoli, è il Napoli che decide se uno deve andare via oppure no.

A me interessa sapere cosa vorrà fare Conte, è lui il dominus. Sarà lui a decidere sui calciatore. Voglio vedere se si rifiutano di correre e sudare quando verranno mandati in campo. De Laurentiis ha provato tre volte a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia. Hanno firmato un contratto fino al 2027, ha fatto un anno straordinario mentre quest’anno non is è riconfermato. Anche Kvara fa il disastro di quest’anno, è stato il meno peggio tra i peggio.

Dopo lo scudetto, De Laurentiis voleva raddoppiare l’ingaggio di Kvara ma lui disse no rimandando il discorso più avanti. Conte era già a conoscenza delle situazioni Kvara e Di Lorenzo, lui non pensa a piani B. Conte non farà come Ancelotti perché Carlo venne accettando il gruppo di Sarri facendosi prendere Fabian dando l’ok all’addio di Jorginho perché voleva mettere Hamsik in regia. Il secondo anno andarono in discussione per James. Conte viene e determina, sono le sue scelte che orienteranno il Napoli che si adeguerà alle scelte del tecnico a cui sono stati dati pieni poteri. Stasera pareggeremo contro la Croazia a fatica, ma passseremo il turno".