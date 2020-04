Chiacchio, l'avvocato: "Elezioni Federali? A contare è solo il parere del Coni: le norme ora sono traballanti"

Ultime calcio - "Non esiste una data precisa in cui bisogna provvedere alla convocazione per le elezioni delle presidenze federali. E' importante in questo tipo di situazioni il parere del Coni". L'avvocato Edoardo Chiacchio entra nel dibattito sulla volontà del presidente Malagò di rinviare le elezioni federali al prossimo anno (causa pandemia). "In genere - dice Chiacchio a Tuttomercatoweb.com - si svolgono nell'inverno successivo alla disputa dei giochi Olimpici. E se non ci fosse stato il coronavirus le elezioni sarebbero state fatte nel gennaio-febbraio 2021. A questo punto è importante la valutazione del Coni, tra l'altro l'elezione del presidente è alla base di tutto il resto".

Che cosa si aspetta quindi?

"Sotto questo profilo la normativa è molto elastica e non mi sento di prevedere qualcosa che le norme non stabiliscono: non mi meraviglierei se le elezioni si svolgessero nell'inverno 2021-22".

Dunque giusto far restare in carica per un altro anno tutti i presidenti?

"Siamo dinanzi ad un problema epidemico mondiale che ha sconvolto tutto e tutti. L'emergenza ha messo in ginocchio anche il calcio che dà occupazione a tantissime persone e muove interessi economici di un certo livello. Se sia giusto o no c'è da dire che il fatto sopravvenuto va al di là di quel che è giusto e legittimo"

C'è chi dice che si potrebbe votare nei prossimi mesi per via telematica...

"Questo sistema però si contrappone alla logica del voto segreto. Dovrebbe allora essere cambiata la norma prescrivendo la segretezza del voto".

I nuovi eletti però con il rinvio resterebbero in carica 3 anni e non 4...

"Questo dovrebbe essere valutato. Le norme ora sono traballanti. E' in discussione anche quella dei contratti dei calciatori fino al 30 giugno visto che il giocatore dovrà probabilmente giocare anche a luglio e agosto. Ci troviamo in un contesto nuovo. La Lega Pro ad esempio ora ha difficoltà a riprendere il campionato e a rispettare le norme sanitarie e allora ha pensato al sorteggio per la quarta promozione. Era dal 1968, dalla semifinale dei campionati europei che non si pensava ad una cosa del genere. Questo per ribadire il momento e la situazione particolare in cui ci troviamo. Tante norme dovranno adesso essere adeguate a questa emergenza".