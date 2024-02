Cheddira, l'agente: "Vuole avere una possibilità col Napoli! Stasera per gli azzurri non sarà facile..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Bruno Di Napoli, agente sportivo tra gli altri di Cheddira ed ex compagno di Bigica al Napoli: “Ho un grandissimo ricordo di Bigica, è sempre stato forte come giocatore, ha avuto l’occasione di fare l’allenatore e sta facendo molto bene. Il Napoli di lui deve temere il cambio di allenatore perchè il Sassuolo ci metterà sicuramente più attenzione in campo. Non sarà facile fare risultato stasera per il Napoli perchè il Sassuolo metterà tanta intensità e cattiveria. Osimhen è probabilmente l'attaccante più forte in Europa e se c’è o non c’è cambia tanto, tutto. Siamo contenti del percorso di Walid a Frosinone, ad oggi il bilancio è positivo. Guardare al futuro significa raggiungere la salvezza col Frosinone e avere una possibilità con il Napoli che è un top club. Lui ha un percorso che viene da lontano perchè è partito dall’eccellenza e giocare nel Napoli sarebbe un sogno. Il Frosinone quest’anno ha giocato quasi sempre col 4-3-3, nelle ultime partite invece ha cambiato un po' modulo giocando con due punte davanti e devo dire che Cheddira può essere importante anche giocando a due perchè non dà punti di riferimento, ma ha una fisicità importante”.