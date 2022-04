Rino Cesarano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Noi ipotizziamo e diamo la nostra sull'andamento di stagione, ma è Spalletti che deve dicrci cosa succede a giocatori come Zielinski e Demme. Mai visto giocatori entrare e non contrastare un pallone, a prescindere dal sistema di gioco".