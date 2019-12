Rino Cesarano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21: "La situazione è complessa, è semplicistico dire cambiamo allenatore e voltiamo pagina. Il problema mi sembra più grave di un cambio in panchina, ma ambientale e mentale. A volte si risolve col cambio, ma altre volte si peggiora. Io non vedo famiglia, intesa, unione e la squadra non esce dal tunnel mentale e caratteriale".