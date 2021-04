Cesarano: "Napoli bellissimo? Mi sembra pronto per la volata Champions, sullo 0-1 c’è la bellezza del calcio”

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Napoli bellissimo? Mi sembra pronto per la volata Champions, sono stati abbinati qualità e risultati concreti, ed è questo il cocktail ideale per andare avanti. Il Napoli è ancora in tempo per la qualificazione in Champions League, ma deve stare sempre sulla corda e non deve allentare la tensione: mi è piaciuto il gioco ad un tocco nei due gol, esecuzione e rapidità. Lo puoi fare quando hai giocatori tecnici, che palleggiano e sanno essere intelligenti. Sullo 0-1 c’è la bellezza del calcio”