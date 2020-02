Cesarano: "Mertens merita la riconferma, spero si trovi l'accordo perché può giocare per altri 4 o 5 anni! Su Milik e Koulibaly..."

Notizie calcio Napoli - Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Mertens ha lanciato un segnale inequivocabile quando ha toccato lo stemma del Napoli sulla sua maglia dopo il gol segnato al Barcellona. Lui vuole restare, gioca con passione. Merita una riconferma. Si può trovare l’accordo e mi auguro che resti anche perché lui è integro fisicamente e può giocare per altri 4 o 5 anni. I giocatori del Napoli fanno gola a tutti perché hanno dimostrato di avere valori tecnici importanti. Questa squadra non va giudicata in base a questa stagione. Milik fa fatica perché ha avuto due interventi importanti ma è un grande calciatore. Lui ha estimatori in tutta Europa. Magari fa due gol al Camp Nou e non si discute più la sua possibile cessione. Il Paris Saint Germain spende milioni di euro ogni anno e non riesce a vincere nulla di importante se non il campionato. Ci può stare che Koulibaly piaccia ai francesi. A fine stagione potrà andare via. La vendita di alcuni pezzi pregiati garantirebbe al Napoli di poter fare qualche colpo importante sul mercato. Gattuso? Sta facendo un gran lavoro, sotto tutti gli aspetti. La partita con il Torino adesso avrà lo stesso coefficiente di difficoltà di quella con il Brescia. Sarà necessario farà la giusta partita, con la giusta concentrazione durante tutto il match. Il Napoli non dovrà sottovalutarla, dovrà giocare con intensità”.