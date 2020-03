Cesarano: "Il calcio subirà delle ripercussioni notevoli! Serie A? Si chiederà un sacrificio ai calciatori"

Ultime Serie A - Rino Cesarano, giornalista ex Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Roma:

"Il calcio subirà delle ripercussioni notevoli soprattutto sotto il profilo del sostentamento. Dovrà anche limitare certi investimenti. Le competizioni in corso dovrebbero essere riprese alla fine di tutto. Mancano dodici giornate alla fine del campionato, credo la soluzione migliore sia prolungarlo un poco e chiedere un “sacrificio” ai giocatori per le vacanze. Non credo si arriverà ad un playoff di campionato, perché recuperando qualche giornata in infrasettimanale si può concludere in maniera più o meno regolare"