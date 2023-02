Ceci: "Pannelli di Diego al terzo anello stadio Maradona? Ecco la verità"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Stefano Ceci, rilasciando alcune dichiarazioni.

"C'era stata doppia denuncia in sede civile e penale per truffa avanzata dagli eredi. Ieri c'è stata archiviazione perchè il fatto non sussiste in quanto c'è un contratto regolare e valido. Ci saranno alte iniziative, in base a questo accordo, che vedranno ancora l'immagine di Diego con la SSC Napoli.

Pannelli con immagine Maradona al terzo anello stadio? Bisogna chiederlo a De Laurentiis ed al Comune di Napoli. Apprendo ora questa idea.

Cori anti Diego a La Spezia? Stendiamo velo pietoso. Voglio raccontare un aneddoto del 2009 che ho vissuto con Diego. Si giocava una gara a Roma, usciamo dal campo e ci avvicinano 5 tifosi della Roma. Avemmo paura ed invece ringraziarono diego per quanto aveva dato al calcio".