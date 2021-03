Ceccarini: "Su Fabian ci sono Barcellona ed Atletico Madrid. Il Napoli segue Dalot con attenzione"

Napoli - Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Dalot è un calciatore molto interessante, calciatore di proprietà del Manchester United, ma in prestito al Milan. I rossoneri hanno una corsia preferenziale, ma il Napoli lo segue con attenzione essendo un prospetto di grande valore. Circola anche il nome di Senesi per la difesa, ma solo qualora partisse un big (Koulibaly, ndr). Due big potrebbero salutare il Napoli: si tratta di Kalidou Koulibay e di Fabian Ruiz. Il senegalese potrebbe spingere per la cessione qualora ritenesse chiuso il suo ciclo al Napoli. Per quello che concerne il centrocampista, io lo vedo in Spagna. Oltre al Barcellona c'è anche il forte interesse da parte dell'Atletico Madrid. Qualora il Napoli lo cedesse, l'ex Betis, con ogni probabilità, approderebbe in Liga".