Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è una squadra forte che può dire la sua per lo scudetto, ma manca qualcosa sulla corsia di sinistra. Bravo però Giuntoli con poco e niente a riuscire a piazzare un colpo come quello di Anguissa".