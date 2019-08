Ceccarini: "Lozano sarà del Napoli, fiducioso sull'arrivo di James Rodriguez! Complicato l'arrivo di Icardi in azzurro..."

Calciomercato Napoli - Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Io sono convinto che alla fine arriverà Lozano. Penso che anche James Rodriguez possa approdare alla corte di Carlo Ancelotti. Non c'è ancora l'accordo tra il club partenopeo e il Real Madrid per quanto concerne la formula della operazione. Il Napoli vuole il trequartista solo in pretito con diritto di riscatto. Il Real Madrid cederebbe James Rodriguez solo in modo definitivo. Su Icardi posso dire che il Napoli resta interessato. De Laurentiis è tentato, ma a mio parere è complicato che l'argentino vada poi a giocare a Napoli. Mister X? Potrebbe essere un affare last minute di De Laurentiis, magari un attaccante in grado di fare il vice Milik, forse uno svincolato. Vedremo come andrà il mercato...Ounas potrebbe andare al Cagliari".