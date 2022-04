Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L'Inter è l'unica squadra che può prendere in Italia Dybala, molto dipenderà dall'addio di Lautaro Martinez con l'Atletico Madrid il vero club che può prenderlo per una grossa cifra".