Ceccarini: "Il Napoli non vuole vendere nessuno, ok allo scambio per Bereszynski. Per Baldanzi si parlerà in estate"

Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"In questo momento non ci sono le possibilità di un trasferimento di Demme alla Salernitana. Il Napoli non vuole far partire nessuno, nemmeno Gaetano. Ndicka piace a Juventus e Napoli, ma per l'operazione ci vuole molto di più dell'interesse. Bereszynski è nel mirino per il vice Di Lorenzo e lo scambio con Zanoli può chiudersi. Per Baldanzi si può riparlare in estate".