Ceccarini: "Fiducia per il rinnovo di Koulibaly, per Mertens può cambiare tutto da un momento all'altro"

Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Alla fine il rinnovo con Koulibaly credo che arriverà, c'è fiducia per arrivare al suo prolungamento di contratto. C'è una sensazione differente per gli altri, tra cui Mertens. Verso fine campionato si potrà sapere qualcosa di più su Mertens e il suo futuro. In dei momenti sembrano esserci dubbi e in altri positività. Il Napoli ha deciso di puntare su Meret da anni, solo che è stato oscurato da Ospina che ha grande esperienza. Meret ha fatto l'assist alla società dicendo di stare bene, ora bisognerà attendere".