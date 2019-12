Cds, Perrone: "Ho scritto 'Black Friday' facendo affidamento sull'intelligenza del Paese"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Roberto Perone, Corriere dello Sport:

“Quando ho scritto il titolo 'Black Friday' ho fatto affidamento all'intelligenza media del Paese. Il commento definitivo l'ha fatto Michele Serra su Repubblica e ha giustamente detto che lui non avrebbe scritto quel titolo perché in questo momento avrebbe scatenato casino, accusando gli stupidi. Il problema è che ancora leggiamo gli articoli, i coglioni che transitano su Twitter non li leggono i giornali. Il razzismo esiste, ma il nostro non è un Paese razzista. E' un tipo di discriminazione che ha radici particolari, delle basi storiche. Il nostro è un razzismo di ultima generazione, vorrei che qualcuno facesse un giro in Sud Africa durante l'Apartheid".