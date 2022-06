Cds, Mandarini: "Incontro con Mertens? Ecco quando potrebbe vedersi con De Laurentiis"

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Olivera? le immagini hanno spaventare, il ragazzo con le mani sul volto che piangeva e ovviamente si pensava al peggio. Fortunatamente il primo controllo ha escluso l'interventi ai legamenti. la Fascia sinistra del Napoli non è nuova a queste situazione. Se quest'anno dovesse venire il cardinale a Dimaro credo dovrebbe benedire un po' la fascia sinistra. Koulibaly? Attendo l'assemblea del Barcellona lunedì: che Koulibaly sia un pallino di Xavi è fuori discussione poi non possiamo escludere nel calcio e nel calciomercato. Koulibaly fa differenza non solo in campo ma anche in uno spogliatoio che ha già perso Insigne e forse vedrà l'addio di Mertens o di Ospina.

De Laurentiis la settimana prossima partirà per gli stati Uniti e forse in questi giorni potrebbe esserci l'opportunità di incontrarsi. Domani il Belgio conclude i suoi impegni in Nations League e ci saranno alcuni giorni nel mezzo prima della partenza del presidente.