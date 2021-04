Cds, Mandarini a CN24: "Meret dal 1' con la Juve, Ospina deve dare garanzie per giocare. Osimhen? Sente la pressione dell'investimento"

Napoli Calcio - Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ospina deve dare delle garanzie altrimenti in porta ci andrà Meret. Giocherà Rrahmani e la scelta la leggo pensando al Crotone: Manolas non è in condizione, va a tratti dal punto di vista psicologico. Osimhen ha perso troppi mesi e veniva da un altro tipo di campionato. Abbastanza indisciplinato tatticamente: focoso di base e sente la responsabilità grossa dell'investimento. Ci si aspettava tanto da Bakayoko ma con Demme si è trovato maggior equilibrio con Fabian che lo solleva da compiti di impostazione pura".