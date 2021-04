Cds, Mandarini a CN24: "Il Napoli vuole Spalletti ma il sogno è un top allenatore. Senza Fabian, Zielinski può salire in cattedra ma ad una condizione..."

Napoli Calcio - Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Torino ha un disperato bisogno di punti ma anche il Napoli in chiave Champions e vista la frenata della Juventus. Sarà una partita molto dura, si incontrano due squadre che hanno ancora tanto da chiedere al campionato. La differenza la farà la migliore interpretazione tattica e tecnica e la qualità della rosa del Napoli può fare la differenza. Zielinski? Senza Fabian, Zielinski avrà qualche compito in più in fase di impostazione ma non è la prima volta che accade che si giochi con Demme e Bakayoko che, se mantiene il livello visto con la Lazio, non preoccupa più di tanto. Fabian sta giocando bene, aggiunge qualità alla manovra ma con il Torino che non starà ad aspettare, ma attaccherà, può agire in contropiede. Credo possano partire dal 1' Osimhen, Politano e Hysaj. Politano sempre titolare? Deciderà Gattuso ma sappiamo che non è una riserva di Lozano può essere un titolare come Lozano. Piano B per la panchina? Non so se Spalletti leghi il suo arrivo alla Champions. Le quotazioni stanno salendo: sembra il profilo sul quale si sta lavorando maggiormente ma il sogno resta sempre Allegri. Puntare a profili importanti, vuol dire puntare in alto".