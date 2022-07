Cds, Giordano: "ADL deve avere un dialogo coi tifosi: non capisco il motivo per cui non lo ha mai cercato"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista:

“Nel calcio se hai i soldi ti puoi permettere di fare quello che vuoi, ma attenendoti alle regole. Non possiamo pensare che il mondo possiamo disegnarlo come vogliamo. Il discorso sarebbe ampio, però è indiscutibilmente vero che esiste una lettura di questo Napoli. C’è una lettura progettuale e poi c’è una lettura romantico-sentimentale. Non si possono ignorare sentimento e passione con quell’aria e con certe frasi. Non ho la pretesa di cambiare De Laurentiis, ma fa il presidente e deve avere un dialogo, un contatto con i tifosi. È sempre difficile per i presidenti avere questi rapporti. Però poi non si va mai oltre. Quel punto di contatto De Laurentiis non l’ha mai cercato, non capisco per quale motivo debbano essere sempre avvelenati i pozzi dell’acqua. Non serve a nessuno. Il Napoli l’anno scorso ha fatto divertire, non c’è bisogno di una cappa sulla città”.