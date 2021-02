CdS, Barbano: "Napoli, serve una scossa! Non si può andare avanti con Gattuso, così impossibile centrare la Champions"

Ultimissime notizie calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport:

"Lobotka ha superato Diawara nella capacità di passare all'indietro. Gattuso racconta le partite fondandole su problemi reali come le assenze, ma anche come se il Napoli avesse fatto un buon secondo tempo. Ma, quanti tiri in porta ha fatto il Napoli? Come si fa a raccontare così una partita? Si prendono in giro i tifosi così, deve sostituire l'allenatore. Di Lorenzo è l'ombra di quello conosciuto, Zielinski ha fallito un gol incredibile. Serve una scossa, il modello tattico non funziona. Osimhen è un giocatore in difficoltà ed immaturo: ma, quante palle ha ricevuto rasoterra in profondità? Nessuna. Di che stiamo parlando? Questa squadra non è più in condizione di andare con questa guida tecnica. Gattuso in una prima parte della sua gestione aveva restituito al Napoli una certa fiducia, infilando l'avversario in contropiede. Gattuso non è in grado di assicurare il suo gioco. A centrocampo abulica, con errori difensivi importanti. E' impensabile che Gattuso possa condurre alla fine del campionato, sarebbe ridicolo pensare che questa squadra possa andare in Champions giocando così".