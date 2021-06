CdM, Troise: "Il Napoli voleva abbassare il tetto ingaggi, ha già raddoppiato cambiando Gattuso con Spalletti"

Calciomercato Napoli - Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è partito volendo abbassare il tetto ingaggi e invece ha iniziato raddoppiando con l’allenatore, perché Spalletti prende il doppio di Gattuso. Via tre giocatori che andranno rimpiazzati. Bisognerà rinforzare il ruolo di terzino sinistro, Ghoulam non da garanzie ed è in scadenza 2022".