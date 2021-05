CdM, Troise: "Gioca Meret, Ospina ha avuto problemi alla schiena. Spalletti per il dopo Gattuso"

Napoli - Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. “Mertens andrà in panchina – ha detto Troise a Radio Crc – per fortuna la distorsione alla caviglia non ha avuto l’interessamento dei legamenti e così Mertens ha potuto recuperare in fretta. In porta ci sarà Meret, perché Ospina ha dovuto combattere anche con problemi alla schiena”. Per quanto riguarda il futuro della panchina del Napoli, secondo Troise “I margini per una conferma di Gattuso sono limitati. Dopo il mancato rinnovo, De Laurentiis non ha più avuto ripensamenti. Per me in pole per la sostituzione c’è Spalletti”.