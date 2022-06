CdM, Troise: "Deulofeu e Solbakken i colpi, prima però devono partire Ounas e Politano. Nessun segnale per Mertens"

Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non ci sono segnali di concreta riconciliazione tra De Laurentiis e Mertens, uno è a Los Angeles e l’altro a Formentera. Non sembra esserci la possibilità di venirsi incontro. Per arrivare a Deulofeu bisogna vendere Ounas, senza partenze non arriveranno nuovi nomi. Solbakken è un nome serio, se parte Politano è tra i primi nomi. C’è anche la Roma però interessata a lui. Ambrosino e gli altri ragazzi non li conosciamo in una dimensione come quella del Napoli di prima squadra, non possiamo giudicarli".