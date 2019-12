CdM, Troise: "De Laurentiis si è mosso di prima persone per il rinnovo contrattuale di Zielinski"

Notizie Calcio Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ho saputo che De Laurentiis si è mosso in prima persona per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Piotr Zielinski, la questione ammutinamento non ha per nulla aiutato, anzi ha bloccato la situazione dei prolungamenti contrattuali. Staremo a vedere cosa accadrà. Il Napoli domenica ha una partita fondamentale, sta scherzando con il fuoco, non vince una partita in campionato da otto turni".

"Torreira è un calciatore che farebbe bene con chiunque, fa comodo a tutti gli allenatori. Gattuso non è un top coach, ma un addestratore, che se andiamo a vedere, sono quelli che a Napoli hanno fatto meglio nel corso della loro esperienza sulla panchina partenopea. Il Napoli, se prenderà Torreira, può valutare anche l'investimento che ha fatto. L'allenatore avrà modo di valorizzare il calciatore, la stessa Roma ha fatto una rivoluzione, ma ha tenuto Dzeko, Kolarov e gli altri".