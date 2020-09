CdM, Scozzafava: "La notizia della positività di De Laurentiis circolava già stanotte, il presidente era risultato negativo ad un tampone precedente"

Napoli - Monica Scozzafava, collega del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"La positività di De Laurentiis è una notizia che circolava già dalla tarda serata di ieri. Il presidente ha prontamente avvisato coloro con cui era stato in contatto dicendo di avere la febbre alta e di aver contatto il Covid. Non occultare l'esito positivo di un tampone è un dovere morale prima che legale. So che il presidente aveva già fatto un tampone quando ha saputo che qualcuno vicino a lui è risultato positivo, ed è risultato negativo probabilmente perchè il virus non ha avuto il tempo necessario per l'incubazione. E' vero che il presidente ha viaggiato e partecipato all'assemblea di Lega, ma è anche vero che evidentemente l'ha fatto convinto di non essere positivo".?