CdM, Scozzafava a CN24: "Ci sono margini di miglioramento per questo Napoli? Gli errori difensivi portano a soccombere, su Gattuso..."

La giornalista del Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava è intervenuta in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli in corsa su tre fronti? Mancano ancora tante partite, c’è Coppa Italia ed Europa ancora in ballo: in linea teorica, sono tutti obiettivi alla portata. Non ci sarebbe nemmeno da starne a parlare di Gattuso, ma su venti partite ci sono sette sconfitte e sono tante. Ci si comincia ad interrogare su questo: ci sono margini di miglioramento per questo Napoli? Da come vediamo le partite, dal gioco che esprime il Napoli e dagli errori e dalle belle cose che compie, ci sono margini? La piazza è molto condizionata dalla negatività e dalle assenze, io ritengo che la scelta più saggia sia continuare con Gattuso: è qui da poco più di un anno, qualche mese fa l’ha portata a vincere la Coppa Italia e ora vive un momento di difficoltà prima di due partite importanti come Atalanta e Juventus. La semifinale è più importante, è difficile ma c’è il vantaggio dello 0-0 dell’andata: se dovesse andar fuori il Napoli, le tensioni della piazza monterebbero ancora una volta.

Poco equilibrio? Ultimamente il Napoli non va al massimo, ma la mancanza di equilibrio esce fuori e i risultati lo certificano. Sulla mancanza però mi rifaccio anche ad una stagione particolare in cui anche le squadre di vertice hanno dei passaggi a vuoto e devono accontentarsi di un pareggio ogni tanto. Il Napoli ha avuto un atteggiamento diverso, per non accontentarsi del pareggio qualche volta ha perso.

Difesa a tre per Atalanta-Napoli? Non credo, viste le assenze: un atteggiamento che sia propositivo ma prudente, sfidare l’Atalanta è sempre complicato ma anche i bergamaschi sono una squadra vulnerabile in difesa, un atteggiamento propositivo sì ma cercando di essere più precisi. E ci vorrà prudenza per evitare certi errori difensivi che possano portare a gol subiti e a soccombere: la partita col Genoa ci ha detto questo. Il risultato sulla carta e sul campo è aperto.

Atalanta o Juventus influiranno su Gattuso? Più il match di domani che quello di sabato, l’orientamento della società credo sia quello di andare avanti con Gattuso: credo sarebbe un colpo più grosso domani che sabato, una sconfitta o un pareggio con la Juventus ci potrebbe stare. Andare fuori domani sarebbe più difficile da assorbire, da detentore del trofeo”