CdM, il direttore D'Errico scherza: "Napoli-Inter? Avevo un incontro di lavoro per le 18, l’ho spostato"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Inter? Avevo un incontro di lavoro per le 18, l’ho spostato (ride, ndr). Il match vale molto in classifica, è l’occasione per dimostrare che il Napoli ha cambiato registro nelle partite importanti e riesce a cogliere le occasioni. Il campionato resta ancora lungo però, è fondamentale la questione mentale: il Napoli non può più giocare avendo paura ancora di giocare prima o dopo le dirette avversarie.

Uno scudetto del Napoli sarebbe una gioia per la nuova generazione che quella magnifica festa non l’ha vissuta. Rappresenterebbe tanto nella vita di noi anziani, e per i ragazzi che ne hanno solo sentito parlare: sarebbe anche una spinta per incamminarci su una strada del cambiamento.

Ho molta stima di Inzaghi come allenatore, alla Lazio ha fatto bene, ma Spalletti ha una esperienza superiore e spero possa prevalere sul nuovo corso di Inzaghi”