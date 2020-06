Causio: "5 cambi? Sono contrario, in campo ci sarebbero 10 giocatori diversi: sarebbe un'altra partita"

Ultime calcio Napoli - Franco Causio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Causio

"La Juventus di Sarri ha mostrato di essere superiore, ma ancora una volta si è vista l'assenza di Higuain. La Juve è più avanti, come il Bayern Monaco in Germania che è più avanti alle altre. 5 cambi? Sono contrario, in campo ci sarebbero 10 giocatori diversi: sarebbe un'altra partita. Magari si poteva mettere un cambio in più per gli eventuali supplementari. Chi ha fatto questo, ha dato vantaggio alla Juve. Con il 4-3-3 Politano va bene, ma Boga è un giocatore forte che è seguito da tante società. Everton? All'inizio si fa sempre difficoltà, ma lo vedrei bene nel Napoli. Sarebbe un buon acquisto. Balotelli? Mio figlio stravede per lui, un ragazzo forte ma che purtroppo è stato condizionato dalla testa. Sarebbe potuto essere tra i 5 attaccanti più forti".