Cauet: "Napoli e Inter due grandi squadre ma ci sono due incognite. Osimhen? E' fortissimo, gli azzurri fanno bene a seguirlo"

Calciomercato - Benoît Cauet, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non sappiamo come stanno queste due squadre dal punto di vista fisico, non c’è nessuna indicazione. Ci sono stati solo allenamenti, non partite reali. Per il resto Napoli ed Inter sono due grandissime squadre ma dobbiamo capire la loro condizione. I tifosi sono l’anima di una squadra, è brutto giocare a porte chiuse. Osimhen è un affare per chi lo prende, è fortissimo ed ha una potenza impressionante. E’ stato il migliore attaccante della Ligue 1 dopo Mbappè e Neymar. Fa bene il Napoli a seguirlo perché ha grandi doti”.