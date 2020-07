Cauet: "Ad Osimhen consiglio di accettare Napoli, lì può ripetere il percorso di Cavani! Queste le sue caratteristiche"

Ultimissime calcio Napoli - Benoit Cauet, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Osimhen ha messo in mostra tutto il suo potenziale, ha forza e gamba e con la sua fisicità fa la differenza. Può diventare davvero decisivo con gli schemi di Gennaro Gattuso. Demme è un giocatore di grande generosità, è sempre nella posizione giusta ed ha i tempi. Ogni tanto sa dare anche delle legnate. Non è un giocatore appariscente come Fabian Ruiz ma è molto utile. Ad Osimhen consiglierei di accettare Napoli, è una squadra che può permettergli di mettersi in mostra, con un allenatore del calibro di Gennaro Gattuso. E’ stato il miglior attaccante della Ligue 1, a Napoli si può davvero consacrare. Mi ricorda Cavani: arrivò dal Palermo dove era un grande calciatore, ma è diventato di livello mondiale a Napoli”.