Castellini: "Napoli-Juve? Vinceranno i bianconeri, gli azzurri hanno rischiato troppo contro l'Inter"

Ultime calcio Napoli - Luciano Castellini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Castellini

"I portieri giovani devono fare il proprio cammino. Meret è giovane e tanta acqua deve passare sotto i ponti. E', però, un patrimonio per il Napoli. Chi vince stasera? La qualità è qualità e per me vince la Juventus stasera. Senza Ospina, il Napoli avrebbe perso con l'Inter".