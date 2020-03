Castellacci, presidente Medici del Calcio Italiani: "La gente pensa alla salute non al calcio, bisogna sospendere tutte le attività"

Enrico Castellacci, medico sportivo del Guangzhou Evergrande Taobao, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

" Io sono d’accordo con chi presta la giusta attenzione a questo virus e lo mette in primo piano rispetto al calcio. In Cina hanno preso delle decisioni che hanno portato all’immediata sospensione dei campionato di calcio senza polemiche o discussioni. Purtroppo in Italia abbiamo vissuto questi ultimi giorni con polemiche varie e mi rendo conto quanto sia considerato importante il calcio ma al momento la gente sta pensando alla salute e non al calcio, è un’offesa all’intelligenza dei tifosi"