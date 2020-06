Castellacci: "Il virus sta perdendo forza: trovo incongruo non ridurre la quarantena nel calcio"

Serie A - Enrico Castellacci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Gattuso lo ritengo un grande personaggio dal punto di vista umano e professionale. La scelta di De Laurentiis è stata indovinata, fosse per me gli farei contratto a vita. Rino è una persona intellettualmente onesta ed è una grandissima dote. Il Cts cerca di avere direttive di prudenza e lo capisco. Il fatto che al momento attuale, vista il calo della virulenza, c'è ottimismo. Penso sia incongruo non pensare a non diminuire la quarantena: è dioveroso pensarci"