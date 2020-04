Castellacci: "Il protocollo è di difficile applicazione soprattutto per la serie B e la serie C: servirà molta attenzione. Tre settimane per tornare a giocare"

Ultime calcio - Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva:

“Il protocollo è di difficile applicazione anche se restringente in tutte le sue parti. Non di facile applicazione, soprattutto per la serie B e la serie C. Il problema è complesso, bisognerà restare tutti in ritiro, dallo staff medico a tutti gli altri. I calciatori avranno bisogno di 3 settimane per tornare in forma, sarà come un ritiro estivo. Bisognerà però pensare di più e controllare chi ha contratto il virus per evitare che ci siano cicatrici”.