Castellacci: "Ghoulam va recuperato mentalmente, i tanti infortuni erano annunciati. Su Rrahmani bisognerà aspettare"

Enrico Castellacci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’elongazione è un infortunio che va per gradi, il Napoli aspetterà 10 giorni per poi fare nuove analisi a Rrahmani capire che tipo di lesione ha riscontrato. Su Ghoulam va fatto un recupero mentale, ormai i tempi per l’infortunio del legamento crociato è è standardizzato, si va dai 5 ai 6 mesi. E’ un anno particolare e già erano tutti scritti questi tanti infortuni, le squadra devo solo evitare di caricare le squadre di lavoro per i tanti impegni".