Castel di Sangro, il sindaco: "Lo staff di Conte è appena andato via, una parte dormirà in città! Abbiamo provato ad anticipare il ritiro, ecco le date"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho appena salutato la delegazione del Napoli, abbiamo girato le strutture che già conoscete: non abbiamo rilevato criticità o problemi, quindi il format ed il protocollo sarebbe il classico. Li abbiamo portati anche allo Sport Village di Castel di Sangro, una parte dello staff resterà qui. Ho raccontato che Spalletti preferiva dormire in città (ride, ndr). A scopo scaramantico però. E lo staff di Conte ha recepito il messaggio (ride, ndr).

Ho capito che ci sarà il modello d’allenamento spinto molto sul piano atletico, con poco utilizzo della palestra a bordo campo. Ci saranno due sessioni d’allenamento al giorno, utilizzeranno molto il campo B per le questioni atletiche. Ci hanno fatto i complimenti per le strutture, ma ormai è un rituale per il Patini.

Stiamo organizzando una sorpresa per il compleanno di Antonio Conte il 31 luglio? Ci sono sempre state circostanze fortuite (ride, ndr).

Effetto Conte sulle prenotazioni? Sì, lo abbiamo percepito sui flussi turistici: simile a quello dello scorso anno con la coppa dello scudetto.

Ritiro dal 24 luglio per un allenamento pomeridiano? Abbiamo tentato con la Prefettura e la Questura, ma non c’è possibilità di anticiparlo. Però ci saranno attività dal 25 luglio al 9 agosto, ogni giorno”