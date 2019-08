Cassano promuove Lozano: "E' fortissimo! Scudetto? Inter favorita, il Napoli alla lunga può perdere qualcosa"

Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Sampdoria e Bari, è intervenuto ai microfoni di Tiki-Taka, programma calcistico in onda su Italia 1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Conte riesce a darti dai 15 ai 20 punti in più a campionato, secondo me l’Inter è la vera favorita della stagione e vincerà lo Scudetto. Del Napoli mi piace moltissimo Lozano, è davvero forte. Quella di Ancelotti è una squadra collaudata ma alla lunga credo che possa mancare qualcosa. Higuain? Non tutti i giornalisti capiscono di calcio, il Pipita può fare il titolare dove vuole visto che ha segnato più di 350 gol in carriera”.