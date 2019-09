Cassano: "Lozano mi fa impazzire, è fortissimo ma non capisco Ancelotti! Il Napoli ha giocatori normali..."

Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tiki Taka”, trasmissione in onda su Italia 1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per me l’Inter se segue ed ascolta Conte può davvero vincere lo scudetto. Sentivo dire che Higuain era finito, era in fase calante. Lo avete visto ieri? Il gol è la ciliegina sulla torta. Lozano è fortissimo, mi piace da impazzire. Gli piace giocare spesso a sinistra e lì c’è Insigne. Non ho la più pallida idea di quello che ha in mente Ancelotti a proposito di Lorenzo: uno tra lui e Lozano non giocherà. Il Napoli ha tanti giocatori normali, non fenomeni! Prenderei un giocatore a centrocampo di livello internazionale come Modric e Thiago Alcantara in grado di fare gioco”.