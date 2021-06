Cassano annuncia: "Se la Juve non vince lo scudetto e va avanti in Champions esonerano anche Allegri"

Calciomercato - In diretta alla ‘Bobo Tv’, Cassano ha addirittura paventato l’esonero del 53enne: “La Juve era più forte dell’Inter già l’anno scorso – ha esordito Antonio Cassano – Ha venti giocatori uno più forti dell’altro. Bisogna toglierne qualcuno e inserirne degli altri per dare una ventata di aria fresca. L’unico dubbio che mi viene è su Allegri perché si torna a tre anni fa. L’anno prossimo se la Juve non vince lo Scudetto e non va avanti in Champions, a mio avviso mandano via anche Allegri“.