Caso plusvalenze, l'avv. Afeltra a CN24: "De Laurentiis? Situazione in divenire, vi spiego. Ecco cosa rischia il Napoli"

Calciomercato Napoli - L’avvocato Roberto Afeltra è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"De Laurentiis in Procura per il caso Osimhen? Con la notizia di reato si è indagati, l’indagato ha diritto a chiedere di essere sentito: sarà indagato dalla Procura e dopo gli interrogatori si decide se ci sarà udienza preliminare per evitare il dibattimento o meno. Secondo me la situazione è favorevole all’indagato perchè ci sono i precedenti sotto questo profilo, emerge la competenza territoriale della Procura di Roma perchè i pagamenti per Osimhen sembrano siano stati effettuati dalla Filmauro che ha sede a Roma. Secondo me il presidente De Laurentiis nell’insieme finale del procedimento non sarà condannato.

La procura di Napoli aveva un grado di convincimento maggiore? Aveva indagato su un piano diverso, l’aveva fatto sulle plusvalenze e sui rapporti con gli agenti dei calciatori, per il pagamento delle commissioni: il tribunale di Napoli con sentenza irrevocabile ha assolto totalmente. Qualunque procura abbia valutato le plusvalenze, non le ha mai indicate come reato.

Diamo indicazioni certe e fondate: questo non è un grado di giudizio, siamo alle indagini preliminari e al momento in cui la difesa può esporsi. Siamo ancora alla parte preliminare, adesso dopo aver sentito l’indagato il pubblico ministero potrà decidere se archiviare la posizione di De Laurentiis oppure rinviarlo direttamente a giudizio oppure un’udienza preliminare per capire se ci saranno gli elementi per andare a dibattimento oppure no. Davanti al giudice delle indagini preliminari non si decide se uno è colpevole o innocente, ma se il materiale probatorio sia sufficiente ed idoneo per sostenere l’accusa in dibattimento.

Il Napoli non rischia nulla? Ad ora non c’è notizia sull’acquisizione delle carte da parte della Procura Federale, oggetto del contendere non è il Napoli ma la Filmauro e la persona Aurelio De Laurentiis.

Giovanni Manna? Ho avuto modo di apprezzarlo a livello giovanile, un grande signore ed un grande conoscitore di calcio".