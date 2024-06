Caso Kvaratskhelia, ecco quando potrebbe arrivare in ritiro a Dimaro

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Khvicha Kvaratskhelia:

Calciomercato Napoli, ultime caso Kvaratskhelia

"L’arrivo di Kvara in Trentino dipenderà dal cammino della Georgia agli Europei: adesso è attualmente con la sua nazionale e si sta preparando per la vetrina tedesca che ha il sapore della prima volta per la Georgia. Kvara ha contribuito alla grande passione per il calcio nel suo paese tanto da diventare un punto di riferimento per i suoi connazionali.

Il debutto è previsto martedì 18 giugno contro la Turchia e sicuramente sarà seguito con attenzione pure dai tifosi azzurri che poi lo aspettano nella stagione della rinascita. Conte gli cucirà addosso un ruolo da leader. Ma c’è un rinnovo da completare al più presto e il Napoli ci sta lavorando".