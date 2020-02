Casale: "A Napoli mugugni spenti con Gattuso. Ma restano problemi tattici"

Ex Napoli e Cagliari, Pasquale Casale ha raccontato le sue impressioni a Radio Sportiva:

Sulla lotta al vertice: "Per lo scudetto la favorita resta la Juventus, ma l'alternativa migliore è la Lazio: non avendo altri impegni oltre al campionato potrà avere una chance se resterà in scia alla Juve. Di solito la Champions toglie qualche punto...".

Sul Napoli: "Ora i mugugni si sono spenti con l'arrivo di Gattuso. L'allenatore è stato bravo a portare ordine e a far ritrovare il gruppo. Meno risolti i problemi tattici: c'è ancora da lavorare molto, ma c'è speranza per il futuro. Demme? Penso che questa squadra non abbia la qualità di un tempo, dovrebbe coprirsi un po' di più. Il mercato ha puntato a rinforzare il 4-3-3 ma i risultati migliori (vedi Liverpool) sono arrivati con più copertura nel mezzo. Politano può permettere di giocare con più varianti rispetto all'undici di Ancelotti. Un innesto importante".

Sul Cagliari: "Vive di entusiasmo, ha bisogno che tutto vada sempre al meglio. Qualche risultato negativo in più ha tolto la sfrontatezza e la carica e un po' hanno pagato. In queste situazioni si vede se si ha davvero la mentalità giusta".