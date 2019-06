Andrea Carnevale, attaccante del Napoli all’epoca di Maradona e attualmente responsabile dello scouting dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco quanto dichiarato:

"Il Napoli può giocarsela con la Juve e l’Inter, ma non penso che possa vincere lo scudetto: James non è Maradona. E’ un bel campioncino, assolutamente, ma bisognerà vedere il suo impatto con il calcio italiano. Già in Germania ha fatto fatica. Comunque, la Juve è irraggiungibile".