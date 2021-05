Carnevale ricorda Maradona: "Minacciò il Carnevale di Rio per l'amicizia con me, Napoli una delle cose più belle della mia vita"

Napoli- A Tifosi Napoletani è intervenuto in diretta Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex giocatore del Napoli ricorda Diego Armando Maradona.

"Nel 99 andai a vedere il Carnevale di Rio. Mi dissero che c’era Maradona a Copacabana. Non ci vedevamo da 10 anni, mentre mi avvicinavo a lui in piscina ha iniziato a chiamarmi di continuo. Non avevo i biglietti del Carnevale e lui fece di tutto per farmi entrare. Non c’erano pass dopo alcune chiamate dei suoi agenti e lui chiamò personalmente e minacciò di andarsene dopo 30 minuti dal Brasile se non arrivavano due pass per me e il mio amico. Lui davvero sarebbe andato via dall’Argentina senza prendere i soldi dove lui era ospite per Carnevale di Rio. Vorrei sempre vivere a Napoli, indossare quella maglia azzurra e vincere a Napoli. E' stata una delle cose più belle della mia vita".